Gerente da Cagepa sobre reajuste na tarifa de água: “Necessário”

O gerente regional da Cagepa, Ronaldo Menezes, explicou os motivos do reajuste da tarifa de água na Paraíba, que este ano foi de 12,38%.

Segundo ele, os insumos para o tratamento de água estão mais caros e que o objetivo do aumento é necessário para manter o serviço de qualidade.

Ronaldo explanou que as pessoas que se enquadram na tarifa social não terão reajuste.

– O objetivo desse reajuste é a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro, no sentido que possa ser prestado os serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto em toda a Paraíba. Lembrando que o último aumento foi no ano passado, no valor de 21,7%, e esse ano e 2017 de 12,38%. Dessa forma, a empresa conseguirá fazer o serviço, pois todos os insumos aumentaram/; energia, produtos químicos e mão de obra. Não é a tarifa mais cara do Brasil e você só paga o que consumir. Quem não tem reajuste são as pessoas que se enquadram na tarifa social – explicou.

Da Redação