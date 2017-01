Gerente da Cagepa rebate críticas da Prefeitura de Campina

foto: Paraibaonline

O gerente da Cagepa, Ronaldo Menezes, em entrevista nesta sexta-feira (13) rebateu críticas feitas pela procuradoria da PMCG em relação à companhia.

Ele mencionou o ”consórcio Sanear” que fez rede de esgoto nos bairros do Mirante, Ligeiro, Jardim Verdejante, Jardim Tavares e Novo Cruzeiro como projeto realizado pela Cagepa e afirmou ter listadas oito obras da PMCG com falhas necessitando de reparos e impossibilitando o trabalho da companhia em tais locais. Como exemplo ele citou problemas na tubulação de Catolé do Zé Ferreira e de outros bairros.

Ronaldo falou que a Cagepa tem fiscalizado as redes de esgoto a partir das reclamações da população. E ressaltou que a Prefeitura tem responsabilidade de fiscalizar a água clandestina em canais que levam aos esgotos.

Ele criticou a falta de fiscalização da PMCG em cima de obras clandestinas que atrapalham o fluxo de canos, tubos e esgotos subterrâneos pela cidade.

Quanto à parte da terceirização da Cagepa Ronaldo disse que quem pode falar sobre isso é a assessoria jurídica.

Da Redação