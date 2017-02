Gerente da Cagepa explica aumento na conta de água

Ronaldo Menezes, gerente regional da Cagepa, falou em entrevista nessa quinta-feira (2) sobre os motivos do reajuste do preço da água.

– Esse aumento é anual e é justamente para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços – explicou ele, dizendo que o aumento em si não possui ligação com a crise hídrica e sim com o aumento de valores gerais e de mão-de-obra.

Foto: Paraibaonline

O gerente do órgão contou que os valores da planilha feita pela Cagepa foram submetidos à Agência de Regulação da Paraíba (ARPB), que é quem regula todo o serviço de prestação de água e esgoto no Estado. A instituição então acordou o aumento de 12,38% na tarifa e 7,87% em serviços como ligação de água e esgoto.

O reajuste é feito por faixa e a ”Tarifa Social” não sofre aumento e as leituras feitas a partir de hoje (2) já terão reajuste incluso.

