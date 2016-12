Gerente da 3ª Região de Saúde fala das ações do Estado no combate ao Aedes

foto: Paraibaonline

A gerente da 3ª Regional de Saúde de Campina Grande, Tatiana Medeiros, em entrevista à Rádio Campina FM, fez um balanço das ações realizadas pelo Governo do Estado para o combate do Aedes aegypti.

Segundo ela, desde 2015 o governo lançou um plano estadual para o enfrentamento do mosquito, que incluiu um aplicativo para smartphone, onde o usuário pode enviar fotos de locais onde existam focos; um programa destinado ao atendimento de grávidas que tenham dúvidas sobre o risco da infecção pelo vírus da zika.

Além disso foram capacitados soldados do exército e do Corpo de Bombeiros, para atuação no combate ao Aedes juntamente com agentes de combate às endemias de Campina Grande. Distribuição de repelentes e protetor solar para os profissionais, entre outras ações.

Apesar das medidas do governo, a médica relatou que é preciso que a população tome consciência da importância da prevenção que se dá através da limpeza e não acúmulo de objetos que possam reter água.

– As ações governamentais nunca serão eficientes se a população não fizer sua parte. 80% dos focos do mosquito estão dentro das nossas casas e esse é o principal recado que passamos para a população. A visita do agente de endemias sempre acontece ente um a dois meses e o ciclo do mosquito dura de 8 a 10 dias, então o dono da casa tem que entender que é preciso fazer a parte dele, se não este trabalho será em vão – reforçou a médica.

Dados do último boletim epidemiológico mostram que em 2016 houve um aumento superior a 60%, na proliferação do Aedes na Paraíba, com relação ao mesmo período do ano passado.

Da Redação