Gerente afirma que Cagepa está preparada para chegada das águas da transposição

O gerente regional da Cagepa, Ronaldo Meneses, informou baseado em dados que o Açude de Boqueirão está com 18 milhões de metros cúbicos de água.

Ele expressou a expectativa do manancial chegar ao mês de abril deste ano com 10 milhões de metros cúbicos de água.

Meneses explicou que com o baixar do nível da água há alterações nas características da água.

– A característica que reflete o teor de sal, que é o cloreto, tem aumentado e isso tem alterado o sabor da água. Agora, no mês de dezembro, fizemos análise e temos resultados de agrotóxicos e metais pesados. Todos os valores encontrados estão dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde. A questão das cianobactérias, que produzem as cianotoxinas, também estão controladas. A dias de hoje a água ainda pode ser consumida- assegurou.

Durante a entrevista, o gerente comentou sobre a transposição do Rio São Francisco, que conforme foi anunciado pelo Ministério da Integração Nacional, as águas chegarão ao município de Monteiro no próximo mês.

– A Cagepa já está preparada e do ponto de vista de distribuição não vai mudar praticamente nada. Tem a captação flutuante, a estação de tratamento adaptou-se a questão da cianobactéria e o tratamento foi complementado. O que vai mudar é justamente o volume que vamos ter disponível, que chama vazão regularizável, quanto é de água que vai chegar realmente no açude de Boqueirão. A partir disso, é que podemos modificar a distribuição no que se refere ao racionamento – explicou.

Ele esclareceu que no momento que chover não será necessária a vazão máxima disponibilizada pela transposição. Segundo Ronaldo, a Aesa que vai gerir a água na Paraíba e definirá a quantidade, conforme pedido dos usuários.

