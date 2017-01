Gastos milionários do Judiciário com passagens aéreas internacionais

Os tribunais superiores do país gastaram, em média, R$ 3 milhões por ano para pagar voos internacionais de 2013 a 2015, destaca o jornal Folha de São Paulo.

Em alguns casos, as passagens de magistrados tiveram custo 12 vezes maior que o trecho na poltrona econômica comprado para servidores.

Uma única viagem, feita na classe executiva, resultou em despesa de R$ 55 mil (em valores da época). A reportagem reúne dados de seis tribunais.

Em 2015, o TCU (Tribunal de Contas da União) liderou os gastos, com desembolso total de R$ 1,8 milhão. Chama a atenção também a frequência com que viajam alguns magistrados.

O ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli (foto) teve despesa de R$ 149,4 mil apenas com bilhetes aéreos no ano em que presidiu o TSE — foram 13 percursos, ainda conforme a publicação.

*Fonte: UOL

Da Redação