Galego do Leite cogita nome do seu grupo político para disputar o governo

foto: Paraibaonline

Neste sábado (14), em entrevista a um programa radiofônico de Campina Grande, o vereador Galego do Leite(PTN) falou sobre seu grupo político ter cogitado um nome para disputar o cargo de chefe do governo do estado da Paraíba.

– O ano de 2017 é de muito trabalho, mesmo porque temos uma pauta extensiva.Acredito que o momento não é bom para estar antecipando, tem outros temas muito mais importantes em nossa cidade – concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.

Da Redação