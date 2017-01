Galdino pontua nomes habilitados para disputar o governo do Estado

O governador interino da Paraíba, Adriano Galdino(PSB), mencionou nomes aptos que possivelmente podem disputar o governo do Estado nas eleições de 2018 e suceder o governador Ricardo Coutinho.

– O governo tem vários nomes não só dentro do PSB, como também na base aliada. Não podemos deixar de destacar a própria vice-governadora, Lígia, que vai assumir o governo e é uma potencial candidata a governadora. Temos dentro da base aliada o senador Lira, que também é cogitado constantemente como candidato. Dentro do PSB, temos a figura do futuro presidente da Assembleia, deputado Gervásio Maia. O próprio Veneziano tem todas as condições de ser um ótimo candidato e ter o apoio do governador Ricardo- concluiu.

Da Redação