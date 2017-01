Funjope lança edital para Paixão de Cristo nos Bairros de João Pessoa

Companhias teatrais de bairro podem se candidatar, já a partir da próxima segunda-feira (16), ao edital ‘Roteiro das Paixões 2017’, cuja finalidade é dar suporte aos espetáculos da Paixão de Cristo nos bairros, durante a Semana Santa.

O novo edital seguirá o mesmo modelo de 2016, quando foram contemplados oito espetáculos que circularam por bairros da Capital, numa promoção da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), através de sua Fundação Cultural (Funjope).

O edital mantém os mesmos R$ 100 mil do ano passado, que serão distribuídos para 16 propostas, sendo cinco no valor de R$ 3 mil; outras cinco no valor de R$ 5 mil e seis com o custo de R$ 10 mil. A convocatória destinada aos grupos já está disponível pelo link http://bit.ly/2i2OJNl.

“O projeto visa a fortalecer a produção cultural comunitária, a geração de emprego e renda, além de impulsionar a economia local”, justifica o diretor Executivo da Funjope, Maurício Burity.

Podem se inscrever pessoas físicas ou jurídicas, desde que sediadas em João Pessoa, excluídas as de direito público e as que tenham integrantes da comissão de seleção em seus quadros. É preciso estar em dia com a prestação de contas de projetos culturais anteriores e não guardar qualquer vínculo empregatício, mesmo que indireta, com o funcionalismo municipal.

Cada proponente poderá inscrever apenas um projeto, no qual deve constar o plano de trabalho detalhado, cuja viabilidade estrutural será avaliada pela comissão de seleção.

As inscrições serão feitas presencialmente na sede da Funjope (situada na avenida Duque de Caxias, 352, Centro), de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, entre os dias 12 e 31 de janeiro. Não serão aceitas inscrições pelos Correios.

Além do formulário de inscrição, o interessado deve apresentar os documentos comprobatórios de regularidade fiscal anexados à proposta, objetivos, resumo, justificativa, histórico, local, cronograma, equipe envolvida, plano de divulgação do espetáculo, identificação dos custos e plano de recursos.

Análise e resultado – A seleção das propostas obedecerá a duas fases: a análise preliminar, executada por comissão jurídica da Funjope, que avaliará a habilitação documental do proponente, e à de mérito, em que se julgarão a originalidade, o histórico, os currículos, os custos, a qualidade artística e a importância do espetáculo para a comunidade. Esses critérios terão peso cinco na pontuação final.

O resultado será divulgado no dia 23 de fevereiro, no Semanário Oficial do Município e no portal da PMJP. Para informações ou dúvidas, os contatos são 3214-3005 e funjope.planejamento@gmail.com.

Outros editais – Além da Paixão de Cristo, a Funjope inscreve para três outros editais. Até 22 de janeiro, agremiações podem concorrer a uma fatia do aporte de R$ 347 mil destinados escolas de samba, clubes de orquestra, tribos indígenas e ala-ursas que irão desfilar no Carnaval Tradição da Capital deste ano. O edital completo pode ser acessado neste link http://bit.ly/2hbTc3T.

Até 20 de janeiro, o Fundo Municipal de Cultura (FMC) recebe inscrições de projetos na área de música, dança, cultura popular, artes visuais, circo e artes integradas. Foram destinados R$ 1,5 milhão para este edital, cujas regras podem ser conferidas no link http://bit.ly/2hqusBp.

Já os realizadores de cinema têm até 10 de fevereiro para inscrever seus projetos no Prêmio Walfredo Rodriguez de Audiovisual. São R$ 3,6 milhões para a realização de 14 produções na área de cinema e vídeo. O edital encontra-se neste link https://goo.gl/7unful.

SERVIÇO/EDITAIS

‘Roteiro das Paixões 2017’

Proposta: Aporte financeiro para grupos de teatro de bairro em propostas de espetáculos para a Paixão de Cristo na Capital.

Valor total: R$ 100 mil.

Prazo: de 16 a 31 de janeiro de 2017.

Edital http://bit.ly/2i2OJNl.

‘Carnaval 2017’

Proposta: Aporte financeiro para escolas de samba, clubes de orquestra, tribos indígenas e ala-ursas que irão desfilar no Carnaval Tradição da Capital.

Valor total: R$ 347 mil.

Prazo: de 11 a 26 de janeiro de 2017.

Edital http://bit.ly/2hbTc3T.

‘Fundo Municipal de Cultura – FMC’

Proposta: Aporte financeiro para projetos na área de música, dança, cultura popular, artes visuais, circo e artes integradas.

Valor total: R$ 1,5 milhão.

Prazo: de 20 de dezembro de 2016 a 20 de janeiro de 2017.

Edital http://bit.ly/2hqusBp.

‘Prêmio Walfredo Rodriguez de Audiovisual’

Proposta: Aporte financeiro para realização de 14 produções na área de cinema e vídeo.

Valor total: R$ 3,6 milhões.

Prazo: de 12 de dezembro de 2016 a 10 de fevereiro de 2017.

Edital https://goo.gl/7unful.

