Fundação Espaço Cultural lança site para divulgar programação

A Fundação Espaço Cultural passa a contar com mais uma ferramenta de divulgação de suas atividades. É o site da Funesc, que está sendo lançado concomitantemente à programação do Circuito Cardume.

A presidente da Funesc, Nézia Gomes, salientou que o site vem reforçar a sintonia entre a Fundação e os usuários, através da Internet. Ela enfatizou que as ações do Espaço Cultural já ocupam as redes sociais e que o site representa um avanço no processo de comunicação.

O site conta com seções que facilitam a navegação. Na seção ‘Espaços’, por exemplo, é possível ter acesso às informações e fotos dos teatros Santa Roza, Paulo Pontes, Arena, Íracles Pires (em Cajazeiras) e São José (em Campina Grande).

Silvio Sá, chefe do setor de programação visual, destacou a facilidade de navegação. “O site pode ser acessado em diversas plataformas, inclusive nos celulares e smartphones”, informou ele.

O site da Funesc traz, ainda, mapas de localização nas dependências do Espaço Cultural e dados informacionais sobre as diversas linguagens exercitadas na Fundação: artes visuais, audiovisual, dança, música, circo, cultura popular, literatura, biblioteca, quadrinhos e teatro.

Na seção ‘Programação’ é possível verificar a agenda do Cine Bangüê e também dos teatros e demais setores da Fundação Espaço Cultural. Há, também, uma seção específica para informações sobre inscrições em atividades da Funesc.

A Orquestra Sinfônica da Paraíba tem uma seção com informações de todas as orquestras e coros ligados à Funesc: Orquestra Sinfônica, Orquestra Sinfônica Jovem, Orquestra Infantil, Coro Sinfônico e Coro Infantil.

“Não tenho dúvida de que este site representará uma alternativa muito funcional para integrar ainda mais a sociedade às ações da Fundação Espaço Cultural”, finalizou Nézia Gomes.

Secom/PB