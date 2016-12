FPF confirma tabela do Paraibano e abertura tem dois jogos em CG no mesmo horário

Finalmente no último dia útil de 2016 a Federação Paraibana de Futebol (FPF) resolveu divulgar em seu site oficial a tabela detalhada do estadual de 2017, marcado para começar no próximo domingo, dia 8 de janeiro. E o que todos esperavam vai acontecer: Campinense e Treze estreiam no mesmo dia e horário, jogando em Campina Grande.

A Raposa pega o Serrano, no Ernani Sátyro, e o Galo recebe o Atlético de Cajazeiras, no Presidente Vargas, ambos os jogos às 16h.

O primeiro Clássico dos Maiorais, que terá mando de campo rubro-negro, ficou confirmado para um domingo, dia 22 de janeiro, no Amigão.

A FPF confirmou nesta sexta-feira (30) os locais das partidas e, por conta das participações de Campinense e Botafogo-PB no Nordestão e na Copa do Brasil, acabou levando a última rodada do primeiro turno para o dia 19 de fevereiro.

Antes o planejamento era realizar as nove primeiras rodadas em exatamente um mês, entre os dias 8 de janeiro e 8 de fevereiro.

Ainda existe uma indefinição. A oitava rodada será iniciada dia 8 ou dia 15 de fevereiro, a depender da marcação dos jogos de Raposa e Belo na Copa do Brasil por parte da CBF, que reservou justamente essas duas datas para a abertura do torneio nacional.

Foto: Paraibaonline

Fórmula de disputa

Após quatro temporadas com fórmulas de disputas diferentes, cada uma contendo suas bizarrices no regulamento, o Campeonato Paraibano 2017 volta a ter um formato de fácil entendimento para o torcedor.

Assim como aconteceu em 2012, as dez equipes vão se enfrentar entre si, em jogos de ida e volta, ao longo de 18 rodadas.

Depois desses dois turnos, os quatro primeiros colocados passam às semifinais, onde se enfrentam em cruzamento olímpico (1º x 4º / 2º x 3º), também em partidas de ida e volta. Os vencedores, naturalmente, decidem o certame em uma peleja 180 minutos, outra vez dividida em dois embates.

Clique e veja como ficou a tabela do primeiro turno do Paraibano 2017.

