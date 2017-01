Forró e frevo se misturam ao choro em apresentação de Chagas Fernandes

O violonista Chagas Fernandes insere frevo e o autêntico forró no repertório de choro que tradicionalmente apresenta no projeto Sabadinho Bom. É com a proposta de fazer um show alto astral que ele enfileira versões para músicas de Capiba, Alceu Valença e Zé Ramalho na apresentação deste sábado (14), a partir das 12h30, na Praça Rio Branco, no coração da Capital.

O projeto é uma iniciativa da Prefeitura de João Pessoa (PMJP), através de sua Fundação Cultural (Funjope). O acesso é gratuito.

A primeira parte da apresentação é coroada com os clássicos do choro e do chorinho, como Chagas gosta de diferenciar, referindo-se à corrente mais tradicional e a mais moderna do gênero.

O repertório promete apresentar obras de Zequinha de Abreu (‘Tico-tico no fubá’), Pixinguinha (‘Lamento’), Ernesto Nazareth (‘Odeon)’ e João Pernambuco (‘Sons de carrilhões’), e incluir alguns tangos e valsas, do quilate de ‘Por una cabeza’, ‘La cumparsita’ e ‘Valsa venezuelana’, além de obras dos paraibanos Sivuca (‘Feira de mangaio’, em parceria com Glória Gadelha) e Canhoto da Paraíba (‘Tua imagem’).

foto: secom/JP

A novidade fica mais para o segundo ato. Chagas Fernandes (violão, voz) e seu conjunto – formado por Jerônimo Pedro (violão 7 cordas), Lindemberg Fernandes (bateria) e Duda (percussão) – prometem dar asas a alegria com músicas de Capiba (‘Voltei Recife’), Zé Ramalho (‘Frevo mulher’), Alceu Valença (‘Tropicana’) e Moraes Moreira (‘Festa do interior’, parceria com Abel Silva).

O quarteto também emplaca alguns autênticos clássicos do forró, como o baião pé-de-serra ‘Ai que saudade d’ocê’, de Vital Farias; ‘Eu quero um xodó’, de Dominguinhos, e ‘Canto da ema’, famoso hit de Jackson do Pandeiro.

