Fora do poder, petistas perderam 25 mil cargos públicos

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o PT perdeu desde a saída da ex-presidente Dilma do poder, e com o final do mandato do prefeito de São Paulo Fernando Haddad, a ocupação de aproximadamente 25 mil cargos comissionados.

Fonte: coluna Aparte, com Arimatea Souza

Para ler a coluna inteira acesse aqui:

http://paraibaonline.net.br/p_aparte/

Da Redação