Filho de deputada é assaltado em Campina Grande

O presidente do Partido Progressista (PP) de Campina Grande, Lucas Ribeiro, filho da deputada estadual Daniella Ribeiro, foi vítima de um assalto na noite da segunda-feira (9), próximo ao Parque da Criança, em Campina.

Lucas estava na companhia de um casal de amigos, quando estacionou o carro para que um deles fosse à farmácia comprar água. O roubo ocorreu por volta das 19h.

Nesse momento, dois rapazes se aproximaram do carro e anunciaram o assalto, obrigando as vítimas a entrarem no veículo.

Os dois estavam com revólveres na cintura, e chegaram a intimidar Lucas e a outra pessoa que, de imediato, entregaram os celulares. A carteira de Lucas também foi levada pelo criminoso.

Quando os ladrões fugiram, as vítimas ligaram para a Polícia Militar informando sobre o ocorrido. Os policiais vieram prontamente.

“Após fazer o rastreio dos celulares, encontramos os telefones e a carteira dentro de uma sacola plástica na Vila Cabral de Santa Rosa. O susto foi grande, mas graças a Deus estamos bem. Infelizmente a insegurança chega cada vez mais perto de nós. Não existe mais dia, nem hora”, declarou Lucas.

Lucas Ribeiro, além de presidente municipal do PP, é suplente de vereador, após obter 2.877 votos nas eleições de 2016.

Da Redação com Ascom