FHC visita Lula em hospital onde está dona Marisa

Foto: Agência Brasil

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso visitou hoje (2) o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para prestar condolências pela ex-primeira-dama Marisa Letícia, que teve morte cerebral confirmada.

O encontro ocorreu no Hospital Sírio-Libanês, onde dona Marisa está internada desde o dia 24 de janeiro após um acidente vascular cerebral hemorrágico. FHC estava acompanhado do ex-ministro José Gregori e foi recebido por Lula ao lado do ex-ministro Celso Amorim.

De acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, um exame Doppler transcraniano identificou ausência de fluxo cerebral em Marisa Letícia.

Esta manhã, por meio do Facebook, Lula agradeceu as manifestações de apoio e solidariedade recebidas ao longo dos dias em que a ex-primeira-dama esteve internada e informou que a família autorizou os procedimentos preparativos para a doação de órgãos.

Em 2008, quando a esposa de FHC, a ex-primeira-dama Ruth Cardoso, morreu, Lula, que era presidente na época, decretou luto oficial de três dias e foi ao velório acompanhado de Marisa Letícia e oito ministros. Dona Ruth morreu aos 77 anos, de infarto fulminante.