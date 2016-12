Festa de Réveillon vai começar mais cedo no Busto de Tamandaré, em João Pessoa

Este ano, a festa de Réveillon da Prefeitura de João Pessoa (PMJP) vai começar mais cedo, e seguirá até quando os primeiros raios de sol de 2017 surgirem no céu, informou a Fundação Cultural do município (Funjope), responsável por organizar a festa.

Os shows irão começar às 20h40, quando a Banda Tuareg’s subir ao palco da estrutura montada no Busto de Tamandaré, no finalzinho da avenida Epitácio Pessoa. A festa seguirá até às 4 da manhã, no embalo da DJ Dany Andrade, e entre uma atração e outra, haverá shows da sambista Dandara Alves e de Lucy Alves, que sobe ao palco depois de um ano consagrador.

A queima de fogos que antecede o show de Lucy Alves terá a mesma duração do ano passado: seis minutos. Como de costume, uma balsa no mar de Tambaú, situada a 500 metros do Busto de Tamandaré, irá disparar os fogos pontualmente à meia-noite para saudar a chegada do novo ano.

A partir das 18h do dia 31, todo o tráfego marítimo fica interrompido e isolado pela Capitania dos Portos, por medida de segurança. Nesse mesmo dia e horário, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana da Capital (Semob) também interrompe o fluxo de veículos no entorno do Busto de Tamandaré.

foto: secom/JP

São esperadas nas areias de Tambaú e Cabo Branco, cerca de 500 mil pessoas. Pelo menos metade desse público deverá estar de olho na estrutura de 600 metros quadrados onde irão acontecer os shows. Só o palco tem 18 metros de largura, por 15 de profundidade (é maior que o do ano passado) e haverá três grandes telões de LED, um no palco e dois nas laterais.

A estrutura também vai abrigar os serviços de segurança e atendimento médico ao público, com postos da Guarda Civil, Conselho Tutelar, Polícia Militar, Samu e Corpo de Bombeiros.

Serão 90 banheiros químicos para atender o público. Dez deles são voltados aos portadores de necessidades especiais, que contarão novamente com uma estrutura no Busto de Tamandaré para acomodá-los durante a queima de fogos e os shows.

Entre 80 e 100 guardas civis municipais atuarão na segurança, a pé e motorizada, em coordenação com a Polícia Militar. Para prevenir acidentes, cem agentes da Semob e outros 40 da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) ficarão espalhados pela festa, controlando o trânsito, e atuando junto ao ordenamento da montagem das tendas na praia e na fiscalização dos ambulantes, respectivamente.

Ao todo, a festa de réveillon mobilizará quase 600 servidores da Gestão Municipal, entre funcionários da Samu, Semob, Emlur, Funjope, Sedurb, Seinfra, Secom, Seman e Guarda Municipal.

Da Redação