Fernandes rebate Cássio: “Devia gastar energia para discutir os problemas da região”

O presidente da Aesa, João Fernandes, rebateu durante entrevista concedida a um programa radiofônico de Campina Grande, nesta quarta-feira (28), críticas feitas pelo senador Cássio Cunha Lima (PSDB).

Segundo o senador, o governo do Estado mostrou ser omisso e insensível a gravidade do problema da crise hídrica. Ele salientou que não houve apresentação de um plano emergencial e disse que Açude de Boqueirão entrará em colapso no mês de março de 2017.

João Fernandes pontuou que Cássio é inteligente e tem condições de dá contribuição ao Estado por causa de sua experiência.

Entretanto, segundo o presidente da Aesa, o senador “devia gastar sua energia para discutir os grandes problemas da região e não ficar fazendo briga miúda”.

– Acho que a classe política da Paraíba e do Brasil tem perdido o bom senso, não é por acaso que o Brasil está mergulhado numa crise profunda. O político deve dá bom exemplo e não ficar fazendo maniqueísmo, proselitismo político. Dizer que Boqueirão vai estar seco em março com base em quê? A fonte de informação sobre Boqueirão é Aesa, é o DNOCS e ANA – disse.

Sobre o governo do Estado não ter aproveitado o momento que está sendo enfrentada a crise hídrica e realizar o desassoreamento do manancial, Fernandes explicou que o reservatório é de propriedade do governo Federal e desassorear tem um alto custo.

– Lamento profundamente que alguém esteja orientando mal o senador, porque é um rapaz inteligente. O açude Epitácio Pessoa é do governo Federal, o açude tem 110 milhões de metros cúbicos de sedimento. Sabe quando custa tirar 110 milhões de metros cúbicos de dentro do Açude e fazer uma serra? Sabe quanto custa um metro cúbico de transporte de areia? As pessoas que falam isso deviam saber – concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.

Da Redação