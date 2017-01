Fazenda Pública permite acordo em processo que durava uma década

Um processo que já durava dez anos chegou ao fim após uma conciliação entre procuradores do Estado e a empresa Poliútil Engenharia.

O acordo, que foi feito durante o esforço concentrado da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, representou o pagamento da dívida de mais de R$ 500 mil entre o Estado e a empresa.

Até as 17h desta quarta-feira (25), conciliadores, representastes de pessoas físicas e jurídicas e procuradores do Estado estarão reunidos com objetivo de realizar acordos entre as partes.

É a primeira vez que um esforço concentrado é realizado na área da Fazenda Pública.

“Está sendo um sucesso, os procuradores do estado compareceram e estão demonstrando muito interesse em resolver os litígios”, informou a juíza Flávia Lins, responsável pelo evento.

Segundo a magistrada, a pretensão é continuar neste ritmo para realizar o máximo de acordos possíveis. “Iremos elaborar uma pauta por semana até conseguirmos analisar todos os processos”, explicou.