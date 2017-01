Família Sarney vende concessões de emissoras da Rede Globo

A família do ex-presidente José Sarney (PMDB) está se desfazendo de todas as afiliadas da Rede Globo que possuía no Maranhão, lideradas pela TV Mirante da capital São Luís.

*fonte: coluna Aparte, com Arimatea Souza

Para ler a coluna inteira, acesse aqui:

http://paraibaonline.net.br/p_ aparte/