Falta de funcionários afeta serviços na Prefeitura de Campina Grande

A população campinense reclama de que repartições municipais estão com funcionamento zero ou parcial por conta da falta de funcionários.

No final do ano passado, a Prefeitura de Campina Grande revogou contratos de prestadores de serviços e exonerou comissionados, mas até agora não nomeou ocupantes para os cargos e os serviços tem funcionado apenas com os concursados.

De acordo com o Secretário de Administração do Município, Paulo Roberto Diniz, os serviços da administração de Campina Grande estão passando por ajustes, por conta do início da nova gestão do Prefeito Romero Rodrigues, e que as falhas serão corrigidas até o começo de fevereiro.

-Apesar do prefeito ser o mesmo, a gestão é outra. Apenas está havendo um remanejamento dos serviços. A população pode ficar tranquila que a principal preocupação é que a qualidade seja mantida – disse.

Perguntado a respeito da falta de pessoal no Cadastro Único, o Secretário Paulo Roberto falou que o setor irá voltar a funcionamento o mais rápido possível.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM

