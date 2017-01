Faculdade Senai da Paraíba abre vagas para graduados

A Faculdade Senai da Paraíba está disponibilizando vagas para o ingresso de alunos de outras Instituições e para portadores de Diplomas de Ensino Superior. Os interessados devem fazer a inscrição para o processo de transferência até nesta sexta-feira, dia 27 de janeiro.

As vagas são para o Curso Superior de Tecnologia em Automoção Industrial, período 2017.1, turno da noite. Poderão concorrer às vagas para ingresso como Graduado aqueles candidatos que possuírem diploma de curso superior reconhecido pelo MEC em qualquer área do conhecimento e, como transferidos, aqueles que estejam matriculados em Instituições de Ensino Superior, em cursos de Tecnologia.

As inscrições estão sendo realizadas na Secretaria da Faculdade Senai da Paraíba, localizada na Avenida das Indústrias, SN, Distrito Industrial, João Pessoa, nos horários das 13h às 17h e das 18h às 21h. No ato da inscrição, os candidatos pagam uma taxa no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).

Para o ingresso como graduado, os critérios utilizados para seleção serão a existência de vaga e o coeficiente de rendimento escolar (CRF) do candidato.

No ato da inscrição, o interessado deverá comparecer à Secretaria da FSP e apresentar os seguintes documentos: diploma de graduação (cópia e original); histórico da graduação (cópia e original).

foto: ascom

Já para o ingresso como transferido de outras instituições de Ensino Superior, os critérios para seleção serão baseados na existência de vaga, prioridade de transferência para cursos idênticos, grau de compatibilidade de disciplinas e coeficiente de rendimento escolar.

Para realizar a inscrição e concorrer às vagas ofertadas, os interessados deverão apresentar os seguintes documentos: declaração de regularidade de matrícula da IES de origem; histórico escolar com notas do processo seletivo e formas de ingresso e comprovação de que o curso de origem é autorizado ou reconhecido pelo MEC; programa das disciplinas já cursadas.

Para mais informações, os interessados deverão entrar em contato com a Coordenação da Faculdade Senai da Paraíba – FSP, localizada na Avenida das Indústrias, SN, Distrito Industrial, João Pessoa. O telefone para contato é (83) 3044-6603 ou 98126 5549.

Acesse o Edital completo: edital ingresso de graduados e transferidos 2017