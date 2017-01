Faculdade Maurício de Nassau de CG seleciona docentes para curso de Educação Física

Unidade Campina Grande abriu inscrições para preenchimento de duas vagas de docentes para o curso de Educação Física.

Para iniciar as atividades de 2017, a coordenação do curso de Educação Física da Faculdade Maurício de Nassau, unidade Campina Grande, abriu inscrições para o processo seletivo destinado ao preenchimento de duas vagas para docentes no curso de Educação Física. As disciplinas que serão ministradas pelos classificados são: “Dimensões Teórico-Metodológicas das Lutas” e “Medidas e Avaliação em Educação Física e Esporte”.

O candidato deve ter disponibilidade para prover as aulas no período noturno e/ou diurno nos horários estabelecidos pela coordenação, contabilizando 60 horas/aula. Os interessados devem possuir título de doutorado e/ou mestrado e/ou especialista, no momento da inscrição. Ainda será necessário o envio do Currículo Lattes para o seguinte endereço eletrônico :edfisica.cg@mauriciodenassau.edu.br

Na ocasião, o candidato deverá indicar como assunto a disciplina para qual deseja pleitear a vaga. O documento deve estar atualizado com as respectivas comprovações, contendo a relação dos títulos acadêmicos, relação de experiências profissionais, atividades de docência superior e realizações científicas, técnicas, culturais, humanísticas ou artísticas, além de pós-graduação na área da disciplina.

A Faculdade Maurício de Nassau receberá os currículos até o dia 31 de janeiro de 2017, ocasião em que será feito o arquivamento no banco de dados da Instituição. A seleção será realizada a partir da análise do Currículo Lattes, fase eliminatória, levando em consideração a formação acadêmica entre outros itens relevantes destacados no edital. E, ainda avaliação escrita, avaliação didática pedagógica e entrevista classificatória.