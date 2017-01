Fábio Maia rebate críticas de Tovar: “Mal informado”

O secretário executivo de Finanças e Planejamento, Fábio Maia, rebateu as críticas do deputado estadual Tovar Correia Lima (PSDB) sobre as cobrança de três centavos por emissão de nota fiscal nos estabelecimentos da Paraíba.

Tovar classificou o imposto como abusivo por parte do Governo do Estado.

Em entrevista nesta segunda-feira (30), Maia afirmou que o deputado está equivocado e pode estar disseminando falsas notícias sobre a cobrança por estar mal informado.

– É uma taxa trimestral, onde o estabelecimento que emitir até 600 notas são isentas. Acho que quando o deputado faz críticas a isso ou ele está mal informado ou mal intencionado. Prefiro acreditar que seja mal informado – retrucou Maia.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.