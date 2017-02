Ex-vereador diz que recebe com orgulho a oportunidade de ser diretor do Sine-CG

O ex-vereador de Campina Grande, Hércules Lafite (PSC), falou como foi feito o convite do prefeito Romero Rodrigues para que ele estivesse à frente do Sine de Campina Grande.

Segundo Lafite, ele soube que seria diretor da entidade através de uma entrevista do gestor campinense a uma emissora de rádio da cidade.

– Recebi essa missão com muito orgulho, é mais uma batalha nessa nova vida de serviço público prestado a Campina Grande e é um desafio. Toda missão é muito honrosa, principalmente serviço público. A função que o prefeito confiou foi motivo de muita honra e basta colocar meu ânimo, desempenho à frente desse órgão, que é muito trabalhoso. Vou dá o melhor, principalmente, nesse momento de crise- assegurou.

O diretor contou que estará colocando departamentos do órgão para funcionar e revelou que deseja divulgar as vagas que há no Sine, um dia por semana, através da imprensa e redes sociais.

Sobre reclamações de mal atendimento de servidores no Sine, Lafite disse que recebeu queixas em seu perfil de uma rede social e contou que detectou esses problemas.

– Vamos reverter essa situação, vou estar sempre perto do público para coordenar essa parte de atendimento – assegurou.

Hércules anunciou que nesta segunda-feira(6), com recursos próprios, irá a Brasília destacando que pediu a Rômulo Gouveia que o acompanhasse em audiência.

*Com informações da Campina FM