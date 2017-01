Ex-vereador desafia Ivonete a colher assinaturas para aprovação do reajuste

O ex-vereador Napoleão Maracajá (PCdoB), durante entrevista concedida a um programa radiofônico de Campina Grande, nesta quinta-feira(26), rebateu as declarações da presidente da Câmara Municipal de Campina Grande (CMCG), Ivonete Ludgério(PSD), e fez duras críticas à parlamentar.

Nesta semana, Ivonete informou que a assessoria jurídica do Poder Legislativo juntamente com a Procuradoria do município estavam preparando defesa para recorrer da decisão da juíza Ana Carmem Pereira Jordão, que concedeu liminar suspendendo reajuste salarial e implantação do 13º salário dos parlamentares.

Segundo a presidente da CMCG, a liminar foi “copiada” da Câmara Municipal de São Paulo. Além disso, Ivonete se pronunciou sobre Napoleão entrar com ação popular frisando que, quando o salário do ex-parlamentar foi reajustado não houve questionamentos.

Napoleão disse que quem conhece Ivonete não se surpreende com o despreparo da parlamentar.

– Sempre que é confrontada, sempre que está em uma situação que exige debate, ela sai para o ataque da forma mais rasteira possível. Apenas lamento que a presidente de um poder importante, como é a Câmara de Vereadores de Campina, possa ter uma visão míope para aquilo que o povo está a clamar. Se ela diz que tem algum respaldo legal por que não faz também um abaixo-assinado na Praça da Bandeira para colher assinaturas das pessoas que aprovam esse intempestivo reajuste e escandaloso décimo terceiro criado pela Câmara? – questionou Maracajá.

Sobre Ivonete afirmar que a liminar concedida pela juíza é “copiada” da Câmara Municipal de São Paulo, Maracajá afirma que a vereadora foi infeliz e que Ivonete falou que a decisão da magistrada foi um plágio.

– Acho que foi uma atitude extremamente imprópria para alguém que ocupa um cargo importante, como é o cargo de presidente da Câmara de Vereadores de Campina Grande. Acusar a juíza de plágio, acho que isso não vai ajudar. Nem vai ajudar, inclusive, no recurso deles que vão recorrer- concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.