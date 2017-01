Ex-vereador de Campina passa a integrar governo de Ricardo Coutinho

O ex-vereador de Campina Grande, Napoleão Maracajá (PCdoB), passa a integrar, a partir desta quarta-feira (25), a equipe de auxiliares do governador Ricardo Coutinho (PSB).

Ele vai exercer a função de assessor para assuntos parlamentares da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e Desenvolvimento do Semiárido.

A nomeação de Napoleão, que não conseguiu a reeleição para vereador no ano passado, está publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado.

Atualmente, Napoleão exerce a função de diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste da Borborema (Sintab).