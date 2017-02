Ex-vereador comenta sobre a não reeleição nas eleições

foto: Paraibaonline

O ex-vereador de Campina Grande, Hércules Lafite(PSC), revelou que após as eleições optou por se recolher e afirmou que tem a consciência que fez sua parte durante os quatro anos de mandato.

– Fizemos nosso trabalho, mas assustadoramente essa campanha que foi uma que pensei que ia mudar um pouco a consciência do povo, foi a compra exagerada de votos. Esse foi um dos pontos que maculou essas eleições – frisou.

Lafite acredita que o tempo que esteve à frente da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Prefeitura Municipal de Campina Grande(PMCG) pode ter prejudicado para não ter vencido as eleições.

-É muito restrita, é uma Secretaria que tem outro mercado, um segmento bem especifico que é com universidades e escolas técnicas. À medida que sai de um mandato que está se sobressaindo, apesar de ser um vereador de primeiro mandato, e vai para uma secretaria acredito que foi um dos fatores que fez com que, inclusive, a votação baixasse mais do que a primeira vez – falou.

As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.