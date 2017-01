Ex-secretária de Finanças do Estado assume cargo em fundação ligada à Eletrobras

A engenheira Aracilba Rocha, ex-secretária de Finanças do Estado e da Prefeitura Municipal de Campina Grande, assumiu nesta segunda-feira a diretoria administrativa e financeira da CEPAL – fundação ligada à Eletrobras, a ´holding´ do setor elétrico nacional.

A CEPAL funciona no Rio de Janeiro e Aracilba (foto) leva para as novas atribuições a sua vasta experiência de atuação no setor elétrico nacional.

Da Redação