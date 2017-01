Ex-presidiário é assassinado enquanto dirigia no Sertão

Por volta das 19 horas desse domingo (29), na cidade de Catolé do Rocha, Sertão do Estado, um ex-presidiário foi morto enquanto dirigia um carro no bairro Tancredo Neves.

Segundo informações da polícia, ele foi morto por dois homens desconhecidos que seguiam em uma motocicleta e dispararam várias vezes contra o seu veículo.

O ex-presidiário morreu no local do crime.

Até o momento, não há pistas dos suspeitos.

Informações da Campina FM.