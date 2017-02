Ex-presidente solicita, Justiça bloqueia receitas e inclui Treze no Serasa

Fevereiro chegou e o Departamento Jurídico do Treze vai ter ainda mais trabalho.

Além de diversas ações trabalhistas e da querela envolvendo o estádio Presidente Vargas, que foi levado a leilão no final do ano passado (processo está temporariamente suspenso), os advogados alvinegros terão que resolver agora o desenrolar de uma ação movida pelo ex-presidente Eduardo Medeiros, que cobra uma dívida de R$ 329.014,58 do clube alvinegro.

Foto: Arquivo / Jornal da Paraíba

Nesta quinta-feira (02), em despacho assinado eletronicamente, o juiz Max Nunes de França, titular da 8ª Vara Cível de Campina Grande, determinou a penhora de todas as receitas do Treze, desde as rendas da bilheteria dos clássicos contra Botafogo-PB e Campinense (que terão mando de campo alvinegro, respectivamente dias 15/02 e 26/03) até os repasses dos patrocinadores da agremiação.

