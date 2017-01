Ex-presidente português morre aos 92 anos

foto: ascom

O ex-presidente português Mário Soares morreu hoje aos 92 anos, informou o Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa.

Mário Soares encontrava-se internado desde 13 de dezembro, tendo sido transferido no dia 22 da unidade de terapia intensiva (UTI) para a unidade de internação em regime reservado, depois de sinais de melhora no estado de saúde.

No entanto, no dia 24, um agravamento súbito da situação clínica obrigou o antigo chefe de Estado português a retornar à UTI. Em 31 de dezembro, dia da última atualização feita pelo hospital sobre o seu estado de saúde, Mário Soares continuava em “coma profundo”, mas “estável e com parâmetros vitais normais”.

Mário Soares desempenhou os mais altos cargos no país e a sua vida confunde-se com a própria história da democracia portuguesa: combateu a ditadura, foi fundador do Partido Socialista e presidente da República.

Nascido em 7 de dezembro de 1924, em Lisboa, Mário Alberto Nobre Lopes Soares foi fundador e primeiro líder do Partido Socialista português e ministro dos Negócios Estrangeiros após a revolução de 25 de abril de 1974.

Primeiro-ministro entre 1976 e 1978 e entre 1983 e 1985, Soares pediu a adesão de Portugal à Comunidade Econômica Europeia (CEE), em 1977, e a assinar o respetivo tratado, em 1985. Posteriormente, a CEE tornou-se a União Europeia.

Em 1986, Soares ganhou as eleições presidenciais e foi presidente da República durante dois mandatos, até 1996.