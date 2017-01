Ex-presidente da Cagepa enxerga com preocupação municipalização de serviços em CG

O ex-presidente da Cagepa e ex-prefeito do município de Boa Vista, Edvan Pereira Leite, revelou enxergar com preocupação a possível municipalização dos serviços de abastecimento d’água e esgoto de Campina Grande, que foi proposto pela Prefeitura Municipal de Campina Grande(PMCG).

Ele acredita que a Prefeitura campinense deve negociar com a Cagepa pontuando outros termos.

-No meu entendimento, a Prefeitura tem que negociar com a Cagepa, renovar o contrato com outros termos e com outras exigências. Acho que hoje a Prefeitura de Campina Grande tem, como outras prefeituras, exigir algum direito porque a Prefeitura só tem obrigações. Ela própria assumir a distribuição o pessoal da Cagepa vai se apavorar porque Campina Grande representava na minha época 28% do faturamento da Cagepa e João Pessoa quase 40%- disse.

