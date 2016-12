Ex-líder do Governo Lula assume o comando de partido que vai apoiar Temer

Foto: Agência Brasil

Ex-líder dos governos Lula e Dilma, o ex-deputado Cândido Vaccarezza (SP), que acaba de deixar o PT, assumiu no dia 22 o comando do PTdoB de São Paulo, com o objetivo de fortalecer a sigla no Estado e apoiar a gestão do peemedebista Michel Temer, informa o jornal Folha de São Paulo.

Nascida da dissidência do PTB, a sigla deve ganhar novo nome em março, e poderá ser denominada Nova Democracia.

Da Redação