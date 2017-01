Ex-governador do Rio passou mais de 120 dias do mandato no exterior

Foto: Abr Durante os sete anos e dois meses em que foi governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB) passou 126 dias como turista no exterior. Quando somados os compromissos oficiais, Cabral chega à marca de 343 dias fora do país enquanto exerceu o cargo, conforme o jornal Folha de São Paulo. Nas viagens a passeio, o então governador foi 14 vezes aos Estados Unidos, seis vezes à França e seis vezes à Inglaterra. FONTE: Da Redação Da Redação Facebook

