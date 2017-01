Eva Gouveia comemora visita técnica ao Centro de Referencia em microcefalia

A secretária da Assistência Social de Campina Grande, Eva Gouveia, comemorou a visita técnica realizada ontem (16) e hoje(17), dos representantes do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário ao prédio onde possivelmente será instalado o Centro de Referência para crianças com Microcefalia e outros distúrbios provocados pela síndrome Zika vírus.

O espeço físico já estar sendo construído ao lado do Parque da Liberdade, com três andares e mais de 5 mil metros de área construída.

Em recente visita a Brasília, Eva Gouveia, que estava acompanhada do deputado Federal Rômulo Gouveia(PSD), apresentou o projeto ao Governo Federal para a implantação do Centro de Referência em audiência no Ministério do Desenvolvimento Social com Secretário Nacional de Assistência Social, Antônio Henrique.

Eva Gouveia destacou a importância das parcerias do governo Romero Rodrigues com o governo federal para ampliar a atuação das atividades da Secretaria da Assistência Social em Campina Grande.

O Centro de Referencia para crianças com microcefaleia será o primeiro no país. O projeto pretende abrigar em um único espaço serviços desenvolvidos pela secretaria de saúde, educação e assistência social, onde fará o acompanhamento das crianças e das famílias, com toda a assistência dos programas sociais realizados pela Semas.

“O Prefeito Romero Rodrigues tem dado todo o apoio para a implementação deste projeto que irá beneficiar as famílias que tem crianças com microcefalia”, destacou Eva.

A visita dos técnicos do governo federal a Campina Grande é fruto da apresentação do projeto em Brasília e depois da vinda do Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário Osmar Terra, ao lado do Ministro da Saúde Ricardo Barros, a convite do Prefeito Romero Rodrigues para conhecer o trabalho realizado com as famílias que tem crianças com microcefalia desenvolvido no Hospital Municipal Pedro I.