Estudantes de Jogos Digitais têm game aprovado na maior plataforma do mundo

A aprovação do jogo Bravery: Rise of The Last Hero na Steam, maior plataforma de games do Mundo, foi a melhor notícia do ano para o egresso do curso de Jogos Digitais da Facisa, Luciano Gomes, de 26 anos, e para a estudante do último período do curso de Jogos Digitais da Facisa, Letícia Cristine da Silva, 22 anos.

“No dia 28 de dezembro do ano passado recebemos o sinal verde da Steam. A plataforma recebe jogos de todas as partes do mundo que são avaliados pelos clientes. Muitos jogos são inscritos em curtos espaços de tempo, o que torna bem competitiva a visibilidade de cada projeto. Ficamos surpresos com a rapidez que conseguimos o sinal verde, em apenas 21 dias tivemos mais de oito mil avaliações positivas de usuários do mundo inteiro. É a satisfação de ver nosso trabalho reconhecido” afirmou Luciano Gomes.

Para a dupla, a base para esse reconhecimento está no zelo e na persistência para aprimorar o produto.

“Sempre prezamos pela qualidade, refizemos várias vezes as partes que não atendiam ao nosso padrão de qualidade, até chegar ao ponto que queríamos. Talvez esse seja um dos caminhos para aprovação, a qualidade e acreditar na ideia que tivemos”, disse.

De acordo com os desenvolvedores, a ideia surgiu a partir de um evento-maratona promovido anualmente pela Facisa, a Global Game Jam (GGJ), no qual o desafio dos participantes é desenvolver um jogo em apenas 48 horas.

“A primeira versão do jogo que fizemos foi bem simples, era basicamente um personagem que atacava esqueletos, no entanto, ficamos satisfeitos com o resultado. Dentro do prazo estipulado pela competição foi o que poderíamos fazer”, afirmou Luciano.

Já para a estudante Letícia Cristine desenvolver um jogo em apenas 48 horas foi um grande desafio.

“Nós nunca tínhamos feito um jogo 3D, aí participamos da maratona e ficamos felizes com o resultado que conseguimos em apenas um fim de semana”, disse.

Após a Global Game Jam, Luciano e Letícia, que estão casados a um ano, resolveram investir e aperfeiçoar o jogo. Em menos de um ano estava pronto a versão que foi aprovada na Plataforma.

“A Steam é uma plataforma de entretenimento, que hoje em dia, possui mais de 6000 jogos, de todos os gêneros. Além disso, a plataforma oferece um ambiente para desenvolvimento e compartilhamento de conteúdo, no qual os interessados contam a oportunidade de presentear, trocar itens e até mesmo criar novo conteúdo para jogos. É a Maior Plataforma do Mundo, por isso motivo de tanto orgulho pra nós dois”, afirmou Luciano Gomes.

De acordo com o coordenador do curso de Jogos Digitais da Facisa, Rodrigo Motta, a aprovação no Steam foi motivo de orgulho para professores e alunos da Facisa.

“O jogo teve como base o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Luciano, apresentado e aprovado em 15 de dezembro de 2016, no qual fui orientador. É importante frisar que o Bravery tem basicamente o conteúdo e tecnologias vistos na grade do curso de Jogos Digitais da Facisa, onde o aluno também foi monitor das disciplinas de Animação 3D. Cada vez mais o curso aproxima os alunos do mercado”, afirmou

Os desenvolvedores afirmaram ter planos para novos projetos na área. “Ainda iremos fazer algumas adaptações no Bravery: Rise of The Last Hero. A ideia é lançar o jogo neste primeiro semestre de 2017. Fizemos uma pesquisa de mercado, e sabemos que o jogo de RPG tem bastante aceitação. Após finalizar esse projeto daremos sequência a novos jogos porque é o caminho que queremos seguir profissionalmente”, disse a estudante Letícia Cristine.

O jogo – Bravery: Rise of The Last Hero é um jogo de RPG de ação cartoon em um mundo de fantasia medieval. Explora um vasto mundo cheio de masmorras e florestas, onde o jogador enfrenta várias criaturas, encontra aliados, e por fim se torna um herói.

Em Bravery o jogador interpreta um lenhador que, cansado de ver as criaturas destruírem seu mundo, resolve seguir para a Guilda dos Heroes e se inscrever para tornar-se um membro.

