Estrutura da Consciência Cristã 2017 começa a ser montada na próxima semana

Uma reunião com os coordenadores da Consciência Cristã 2017 foi realizada esta semana, na sede da VINACC com o objetivo de formatar os preparativos para a execução da 19ª edição do evento, que acontecerá entre os dias 23 e 18 de fevereiro no Parque do Povo.

A montagem da estrutura será iniciada na próxima terça-feira (17) e deverá se estender até o começo de fevereiro.

Durante a reunião foi apresentado o layout do encontro no Parque do Povo e o organograma de trabalho que será executado por cerca de 20 coordenadores que integram o núcleo central do evento com a colaboração de supervisores e auxiliares, que juntos somam uma equipe com quase 800 pessoas, entre o staff e voluntários.

De acordo com o presidente da VINACC, pastor Euder Faber, o mapeamento de processos é primordial para o bom andamento da organização e o sucesso do evento.

“Sempre trabalhamos com antecedência e com o passar dos anos fomos priorizando esta antecipação e agora estamos focados no cronograma de execução das ações, para que o evento cresça e atenda com excelência o público e os palestrantes”, disse.

A 19ª Consciência Cristã contará com 20 encontros paralelos e 36 preletores, dentre eles o teólogo norte canadense Donald Arthur Carson, PHD em Novo Testamento pela Universidade de Cambridge.

D.A Carson é um dos fundadores do ministério The Gosell Coalition e já escreveu e editou mais de 57 livros. Para participar do evento basta se inscrever gratuitamente através do site http://conscienciacrista.org.br.

Entre as novidades na estrutura está a ampliação do pavilhão principal do evento – o Tabernáculo, que a partir de agora comportará 10 mil pessoas sentadas e a instalação do Museu da Bíblia de Barueri (BuBi), primeiro do país e o maior do mundo em sua especialidade.

Pela primeira vez em treze anos de história, o equipamento cultural sairá de São Paulo para o Nordeste.

O Museu da Bíblia será exposto em Campina Grande através da parceria firmada entre a VINACC e a Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) em comemoração aos 500 Anos da Reforma Protestante – principal movimento cristão do século XVI – com o tema: “No Princípio Era o Verbo”.

Da Redação com Ascom