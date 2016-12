Estamos fazendo com que as promessas de outros se tornem realidade, diz Ricardo

Durante a inauguração da obra de pavimentação da Avenida João Suassuna, em Campina Grande, ocorrida nesta quarta-feira, 21, o governador Ricardo Coutinho “alfinetou” a gestão do prefeito Romero Rodrigues (PSDB) por não ter permitido que a obra fosse feita antes pelo Governo do Estado.

O fato é que o Governo Estadual anunciou a obra em 2014, mas a Prefeitura não permitiu a ordem de serviço alegando que a gestão municipal é quem faria a pavimentação.

– Mais um compromisso realizado, que era pra ter sido entregue em 2014. Eu faria a obra, fiz a licitação, me preparei para dar a ordem de serviço, mas no dia da ordem de serviço anunciei à imprensa que a Prefeitura de Campina Grande não permitiria o governo fazer, pois a gestão municipal iria fazer. Eu recuei. Não sou de brigar por obras. Quando vi que a obra não foi feita, eu peguei parte dos recursos próprios, fiz a licitação, e está aí essa obra linda […] Estamos fazendo com que os sonhos e promessas de outros (referindo-se a PMCG) se tornem realidade através da nossa gestão, do nosso governo – comentou.

As declarações repercutiram na Rádio Panorâmica FM.

