Estado abre ano letivo é aberto com entrega de ônibus, material escolar e reformas

O governador Ricardo Coutinho abre oficialmente, nesta segunda-feira (6), às 10h, o ano letivo 2017 da rede estadual ensino. O evento acontecerá na Escola Cidadã Integral Técnica (ECIT) Pastor João Pereira Gomes Filho, em Mangabeira, na Capital, quando também será feita a entrega de material e ônibus escolar.

Na terça-feira (7), o governador vai à Campina Grande fazer a abertura das atividades escolares, com a inauguração de reforma e ampliação de cinco escolas, com um investimento superior a R$ 28 milhões.

Em João Pessoa, na solenidade de abertura do ano letivo, serão entregues kits estudantis, com mochila, fardamento e agenda escolar. Ainda haverá a entrega de kits do projeto Mente Inovadora, que será desenvolvido durante o ano em 44 escolas de ensino fundamental de João Pessoa e Campina Grande, num investimento de R$ 17,5 milhões.

Serão entregues também dois ônibus escolares para as escolas técnicas da Capital e de Bayeux, como parte de uma aquisição de 24 ônibus, que serão distribuídos posteriormente com as outras escolas técnicas e as 14 Gerências Regionais de Educação (GREs), no valor de R$ 5,8 milhões.

Em Campina Grande, às 10h da terça-feira (7), o governador Ricardo Coutinho inaugura a reforma e ampliação da Escola Professor Anésio Leão, onde acontecerá o evento que marca a abertura do ano letivo na região.

Durante a solenidade, o governador inaugura simbolicamente as reformas e ampliações da Escola Virginius da Gama e Melo, da Escola Carlos Drummond de Andrade, da Escola de Aplicação e reforma na Escola Estadual Elpídio de Almeida (Prata), com investimento de R$ 4,7 milhões. Haverá também a entrega de kits estudantis