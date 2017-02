Esposa de Lula piora e quadro de saúde é gravíssimo

foto: Agência Brasil

Piorou ao longo desta quarta-feira (01) o estado de Saúde da ex primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva. Segundo o site do jornal Estadão, o quadro de Marisa é considerado gravíssimo.

Segundo a publicação, os médicos de Marisa relataram que ‘as últimas duas horas foram dramáticas’ A informação foi divulgada por volta de 21 horas (horário de Brasília).

De acordo com os médicos, o cérebro da ex primeira-dama apresenta inchaço. Ao longo do dia ela teve diversas ocorrências de vasoespasmos, quando a artéria se fecha e impede o fluxo de sangue na região.

Na terça-feira, 31, os médicos chegaram a cortar os sedativos que deixavam Marisa em estado de coma induzido, mas diante da piora, os sedativos voltaram a ser utilizados, fazendo a ex primeira-dama retornar ao coma induzido.

Marisa Letícia, de 66 anos, está internada no Sírio-Libanês desde terça-feira, 24 de janeiro, depois de sofrer um Acidente Vascular Cerebral.

*Com informações do Estadão