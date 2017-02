Espep atende mais de 4 mil servidores com cursos, oficinas e seminários em 2016

A Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba – Espep, órgão vinculado à Secretaria da Administração, atendeu, em 2016, mais de 4 mil servidores estaduais, por meio de cursos (mais de 2.500 servidores capacitados), oficinas e seminários (mais de 1400 servidores). O número, divulgado pela Superintendência, é resultado de uma série de atividades, programas de formação e treinamentos disponibilizados aos servidores públicos.

Uma das novidades na Espep é a implantação do novo laboratório de informática com infraestrutura adequada com mais de 25 computadores conectados à internet de alto desempenho, devido à instalação da rede de fibra óptica, gerenciada pela Companhia de Processamento de Dados da Paraíba (Codata).

Além do mais, a Escola vem desenvolvendo, gradativamente, iniciativas por meio de novos projetos pedagógicos em parceria com diversos órgãos, visando à construção e à implementação de políticas públicas de excelência.

Assim, além dos diversos cursos que oferece em sua sede, realizou, por meio do “Projeto de Imersão”, a capacitação dos servidores no seu próprio local de trabalho com cursos exclusivos, atendendo diversas cidades, como Campina Grande, Alagoa Grande, Santa Luzia, Serraria, Sousa, Itabaiana, Patos, Picuí, Princesa Isabel e cidades circunvizinhas, de modo a viabilizar o acesso e a valorização do servidor público.

O projeto vem se mostrando tão eficaz que a Espep tem realizado, cada vez mais, cursos específicos de imersão a diversos órgãos estaduais solicitantes, sendo um referencial em todo o estado da Paraíba.

Além do planejamento e realização dos cursos oferecidos aos servidores estaduais, a Espep conta com notório conhecimento e competência na realização de concursos e processos seletivos. Em 2016, foram feitos três Processos Seletivos, e, para este ano, a expectativa é que sejam realizados outros.

A Escola vem desenvolvendo suas atividades com excelência em prol dos servidores estaduais há mais de 50 anos e está entre as 262 instituições governamentais que estão no rol da “Rede Nacional de Escolas de Governo”, cujo objetivo é aumentar a eficácia das instituições que trabalham com formação e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos dos três níveis de governo.