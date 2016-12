Especialista revela que está impressionado com avanço da transposição na Paraíba

O especialista em recursos hídricos, ex-servidor da Aesa, Isnaldo Cândido, informou durante entrevista à Rádio Campina FM que visitou as obras da transposição do Rio São Francisco, que compreende o trecho localizado na divisa da Paraíba com Pernambuco.

Ele destacou que ficou impressionado com o avanço das obras frisando, por exemplo, que 85% da galeria está soterrada.

Isnaldo diz que conversou com técnicos sobre as estações e eles falaram que estão bem adiantadas.

– Dentro da minha impressão, dentro dessa programação e da cobrança que a população anseia, eu tenho quase que certeza que até abril serão concluídas. Tenho certeza que veremos essa água correr dentro desses aquedutos, dessa galeria, dentro do túnel e dentro dos canais – concluiu o especialista.

Da Redação