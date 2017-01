Especialista orienta como evitar problemas de saúde na estação mais quente do ano

foto: ascom

Está enganado quem pensa que no verão ficamos livres de doenças respiratórias. Apesar de ser uma estação de muito calor, nessa época do ano há alta incidência de chuvas, o que faz com que haja proliferação de mofo e bolor devido à umidade, causando alergias respiratórias, rinites, sinusites e asma. Mas, manter as crises respiratórias sob controle no verão não é difícil. Basta adotar alguns cuidados.

De acordo com o pneumologista Leonardo Gadelha, médico cooperado da Unimed João Pessoa, são medidas simples, mas se forem colocadas em prática no dia a dia vão trazer mais saúde e qualidade de vida para quem é alérgico e fica vulnerável quando entra em contato com fungos.

Em primeiro lugar, o pneumologista aconselha a manter os espaços arejados e deixar a luz do sol penetrar para combater a proliferação de mofo, que se reproduz em lugares úmidos com pouca ventilação e pouca penetração da luz solar. Outra dica é limpar periodicamente armários e guarda-roupas, locais onde os fungos geralmente se propagam.

Essa limpeza, no entanto, deve ser feita por uma pessoa que não seja alérgica e com os devidos cuidados, como o uso de máscaras e a utilização de produtos específicos para esse fim. “Uma medida caseira e bem eficiente é o emprego de vinagre ou água sanitária nos locais afetados”, recomendou Leonardo Gadelha.

Se mesmo com essas precauções, algumas dessas doenças se manifestarem, é importante que a pessoa procure orientação de uma especialista, para que o controle seja feito o mais rápido possível e com a medicação adequada.