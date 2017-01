Especialista defende uma melhor gestão das águas da transposição

O especialista em recursos hídricos, Isnaldo Cândido, disse que espera que a crise hídrica enfrentada durante cinco anos sirva de um legado para que os cidadãos cuidem melhor da racionalidade no uso da água.

-Quando vir o tempo da bonança essas pessoas tenham discernimento de saber que a água é um bem finito. Esperamos também para 2017 que esta crise enfrentada sirva para que as instituições usem uma palavra-chave: gestão. Porque de onde se tira e não se coloca se acaba – disse.

Isnaldo frisou que o ingrediente especial se chama gestão. Ele disse que se o governo federal tivesse dado atenção ao planejamento adequado as obras de transposição do Rio São Francisco, assim como deu aos estádios de futebol construídos, a Paraíba e outros estados nordestinos não estariam passando por dificuldades.

– Eu diria que é um ingrediente de cada segmento. As instituições que são responsáveis pela gestão tem que ser eficientes, quer seja federal ou estadual. Alguns municípios não estão fazendo nem a parte de gestão deles, então não tem que entrar em recursos hídricos. Temos que ter essa gestão porque essa água que vem é água cara, vamos pagar, mas sabemos que o reservatório está com água e não vai prejudicar toda a economia do Estado e do município- concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.

Da Redação