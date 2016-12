Especialista comenta sobre as chuvas na região de Boqueirão

O especialista em recursos hídricos, Isnaldo Cândido, comentou sobre as chuvas registradas em algumas cidades da Paraíba nessa quarta-feira (28) e destacou que as chuvas registradas na região de Boqueirão não favoreceram a bacia hidráulica do manancial, pois caíram depois da parede do açude.

Isnaldo ainda mencionou que as chuvas são bem-vindas e citou que a crise hídrica trouxe um legado de racionalidade para a vida das pessoas, onde o aproveitamento e coleta de água.

– A crise hídrica proporcionou às pessoas um legado que é a questão de racionalidade. Como se desperdiça tanto água, quando na sua casa você pode fazer qualquer tipo de coleta? Essas chuvas todinhas ontem em Boqueirão foram depois da parede do açude, mas são bem-vindas – colocou

