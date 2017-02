Especialista: Boqueirão aguenta até a Transposição, mas é preciso economizar a água

O especialista em recursos hídricos, Isnaldo Cândido, disse durante entrevista nesta sexta-feira (03) que está bastante contente com a conclusão das obras de transposição das águas do Rio São Francisco.

Isnaldo afirmou que apesar de faltar ainda alguns meses, por ter acompanhado desde o inicio do projeto, já podem comemorar a chegada das águas em Boqueirão.

– É uma obra que tenho acompanhado desde o inicio e tem um avanço tomando por base a última visita que fizemos. Quero estar no dia em que a água chegar. Passa um filme na minha cabeça de quando o açude de Boqueirão passou quinze anos sem sangrar, faço um comparativo com essa obra com esperança diante de todas as mentiras e ficamos contentes ainda com a previsão de chuvas – apontou.

As águas do São Francisco estão previstas para chegar no açude de Boqueirão, principal reservatório do Estado, que abastece Campina Grande, segunda maior cidade da Paraíba, e mais 19 cidades em abril, mas o manancial tem menos de cinco por cento de sua capacidade e a população enfrenta um racionamento.

Questionado sobre um possível colapso antes que a transposição seja concluída, Isnaldo disse que o açude consegue abastecer os municípios até o mês de maio, mas que é preciso cautela e monitoramento.

– O açude de Boqueirão ainda chega até maio, mesmo com todas as dificuldades, mas é preciso monitorar a qualidade e racionalizar. As pessoas precisam economizar a água – frisou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.