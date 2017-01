Espaço HQ tem feira de quadrinhos e arrecadação de gibis para escola pública

Momento de troca de experiências e interação entre profissionais e consumidores do mercado de quadrinhos, o projeto Espaço HQ está de volta em janeiro. A edição deste mês acontece no próximo sábado (28) – a 12ª desde a sua criação, em 2014 – e traz os quadrinistas paraibanos Shiko, Alzir Alves, Megaron Xavier e Paloma Diniz.

Eles participam do bate-papo “Viver de quadrinhos na Paraíba”, no qual devem compartilhar com o público suas experiências em trabalhar com histórias em quadrinhos no Estado. Além dessa conversa, também acontece mais uma Feira de Quadrinhos e o último dia de arrecadação de gibis para a Escola Municipal Cônego João de Deus. A entrada é gratuita e o encontro acontece das 15h às 18h na Gibiteca Henfil e submezanino 2 do Espaço Cultural José Lins do Rego.

Desenvolvido pela Funesc, o projeto Espaço HQ realiza regularmente atividades voltadas a esse segmento de produção, como oficinas, laboratórios, discussões, palestras e vivência entre profissionais e amadores da área. A primeira ação do projeto ocorreu em outubro de 2014 com o Laboratório de Quadrinhos, ministrado por Thaïs Gualberto.

Desde então, novas edições aconteceram regularmente, passando a fazer parte da agenda permanente da Funesc. A edição do próximo dia 28 abre a temporada 2017, que se estende até dezembro com atividades mensais.

A ideia é reunir interessados no tema para um momento de interação, além de convidá-los a frequentar as atividades de HQ da Funesc, que tem fornecido espaço para a divulgação e comercialização do trabalho autoral de quadrinistas locais.

Feira de Quadrinhos – Nove mesas disponíveis para vender ou trocar quadrinhos autorais, exemplares da própria coleção e outros itens relacionados, como ilustrações, estatuetas, camisas, adesivos; dando-se preferência à venda de HQs próprias.

Não é necessário pagar nenhuma taxa e será feita uma seleção caso o número de inscrições exceda a disponibilidade de mesas. Para se inscrever basta enviar um e-mail para funesc.quadrinhos@gmail.com, informando o material que pretende levar à feira.

Doação de gibis – Iniciada na última edição do Espaço HQ, realizado em dezembro passado, vai ser encerrada nesse dia a arrecadação de gibis para a biblioteca Ariano Suassuna da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cônego João de Deus.

Após a visita dos alunos à Gibiteca Henfil no Espaço Cultural em 2015 e as aulas de leitura na própria biblioteca da escola, as professoras Conceição Ferreira e Íris de Jesus perceberam a paixão que os alunos têm pelas histórias em quadrinhos e acrescentaram ao projeto “Viajando pelo mundo da leitura” o trabalho com esse gênero textual, mas como o acervo de gibis da biblioteca é pequeno, começaram a arrecadação de quadrinhos para aumentar a oferta para os alunos.

Alzir Alves – Alzir Alves, é curitibano, formado em Publicidade e Propaganda e CEO da Rascunho Studio, empresa fundada em 2007, especializada em agenciamento de artistas para o mercado nacional e internacional, que em 2010 ingressou na área de ensino de arte e cultura na cidade de João Pessoa-PB.

Em 2014 fecharam uma parceria com o Comiconat e atualmente as duas empresas atuam lado a lado representando vários artistas para várias editoras americanas como: Valiant, IDW, T2, Mongoose Publishing, Joe Books, Landoll Publishing Company Assignment of Copyright, Dreamworks, Dark Horse, Avatar Press, Big Dog Ink, Top Cow, Silver Fox Comics, Monarch Comics, DC Comics, Marvel Comics entre outras.

A trajetória profissional de Alzir começou em 2006 com o storyboard do longa-metragem brasileiro “O sonho de Inacim: o aprendiz do padre Rolim”. Em 2007, firmou sua carreira como agente e colorista digital, atualmente trabalhando no título “Geeks” da editora australiana, Silver Fox e em 2016, foi indicado ao prêmio HQMIX na categoria colorista de quadrinhos, onde ficou entre os 10 melhores do Brasil na indicação.

Megaron Xavier – Paraibano de João Pessoa, é graduado em Rádio e TV pela UFPB. Trabalhou com audiovisual em projetos sociais e de formação profissional pelo estado, mas apesar da formação acadêmica, sua carreira de paixão é o desenho. Autodidata, hoje trabalha na área de ilustração editorial e quadrinhos para o público infantil.

Publica quadrinhos de forma independente na Web desde 2013 na fanpage “Cotidiano Fantástico”. Ilustrou o livro “A História que Dormiu” da autora paraibana Norma Alvez, foi quadrinista do livro “José Lins do Rego em Quadrinhos”, texto de Iranilson Buriti, do livro “Ariano Suassuna em Quadrinhos” com o texto de Bruno Gaudêncio e recentemente do livro “Jackson do Pandeiro em Quadrinhos” com texto de Fernando Moura.

Agora, em dupla com seu irmão e também desenhista Raoni Xavier, tem o projeto de lançar quadrinhos independentes sobre a alcunha de “Xavierez”.

Paloma Diniz – Com formação em Licenciatura em Artes Visuais (UFPB, 2007), é especialista em desenho artístico, em animação e computação gráfica com modelagem digital. Atualmente estuda desenho clássico com base na Belas Artes. Trabalhou freelancer como arte finalista de HQs no mercado internacional, produz quadrinhos independentes e fanzines.

Atualmente, trabalha na produção de HQs para o mercado de quadrinhos brasileiro em todas etapas, também como desenhista para capas de revistas, estampas de camisas e ilustração em geral. É membro do Grupo Imaginário (de pesquisa em História em Quadrinhos da UFPB/PPGC/NAMID). Sob a presidência de Henrique Magalhães, é diretora da Associação Cultural Marca de Fantasia.

Shiko – Nascido e criado no Sertão paraibano, Shiko é ilustrador, grafiteiro, diretor de curta-metragem e autor de quadrinhos. Sua arte foi exposta em Portugal, Itália, Holanda, França e Brasil. Como autor de quadrinhos produziu Marginal Zine, Blue Note, O Quinze – adaptação do romance de Rachel de Queiroz –, entre outros.

Em 2013 participou do projeto Graphic MSP com a HQ Piteco: Ingá e também lançou O Azul Indiferente do Céu, pelos quais recebeu os prêmios Angelo Agostini e HQ Mix de melhor desenhista, além do HQ Mix de melhor álbum de “Terror-Aventura-Ficção”. Em 2014 lançou o quadrinho erótico Talvez Seja Mentira e no ano seguinte, pela Editora Mino, Lavagem, uma HQ de terror passada nos mangues paraibanos.

Entre suas últimas publicações estão duas edições de A Boca Quente, uma história de carros, crime, violência, sexo, vício, prostituição e decadência.

Serviço:

Espaço HQ – 28/01

– Bate-papo: “Viver de quadrinhos na Paraíba”, com Shiko, Alzir Alves, Paloma Diniz e Megaron Xavier – 16h às 18h

– Feira de Quadrinhos: venda e troca de quadrinhos, ilustrações e itens relacionados* – 15h às 18h

– Arrecadação de gibis: último dia de arrecadação de gibis para doar à Escola Municipal de Ensino Fundamental Cônego João de Deus

*solicite uma mesa pelo e-mail funesc.quadrinhos@gmail.com