Escola dos Radioamadores cobra pagamento de aluguel à Prefeitura de CG

O presidente da Escola de Radioamadores da Paraíba, Paulo Germano, comentou que a Prefeitura de Campina Grande deve à instituição o valor de R$60 mil referente ao aluguel de um prédio destinado à Guarda Municipal. Ele citou que a escola sempre prestou serviços de cunho social e não está conseguindo retomar as atividades por falta de recursos.

– A gente pretende retomar esse projeto social, só que os recursos estão presos dentro de um empenho que é referente a um valor que a Prefeitura nos deve devido a locação de um prédio da Guarda Municipal – explicou

Paulo destacou que o contrato foi firmado na gestão de Veneziano Vital do Rêgo (PMDB), mas começou a ter os vencimentos atrasados a partir do ano de 2014. Também comentou que procurou por várias vezes contato junto ao responsável pela Secretaria de Finanças do município, mas sem sucesso.

– Nossa atitude foi de manter a diplomacia indo à Prefeitura para que a gente pudesse receber – colocou

As informações foram concedidas à Rádio Caturité AM.