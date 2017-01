Escola do Legislativo vai capacitar servidores da Câmara de João Pessoa

O setor da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) vai realizar, nos próximos dias 23 e 24 de janeiro, um curso de capacitação para os servidores que vão assessorar os parlamentares pessoenses nesta nova Legislatura (2017-2020).

O treinamento tem como objetivo apresentar o fluxo e os trâmites do processo legislativo, assim como os sistemas de que a Casa dispõe para processar as informações.

O Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) e o setor de Arquivo da CMJP também participam dando apoio ao curso.

Além da explanação sobre o organograma da instituição e outros detalhes de funcionamento dos trabalhos no Legislativo Municipal, os servidores aprenderão a acessar o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL), uma das principais ferramentas de gestão das informações da Casa.

No SAPL, são concentrados dados relacionados ao processo legislativo em geral, como elaboração de proposições, recepção e tramitação das matérias legislativas, organização das sessões plenárias, manutenção atualizada da base de leis, entre outras.

Através do link disponível no site da CMJP, qualquer cidadão também pode pesquisar nessa base de dados e ter acesso direto a todas as informações.