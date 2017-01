Enterrada maquiadora assassinada pelo companheiro em João Pessoa

Foi enterrada na tarde desse sábado em Patos, Sertão, a maquiadora Sabrina Cirino Rodrigues Gouveia, de 27 anos, que morreu esfaqueada na noite da quinta-feira, 26, na rua Manoel Moraes no bairro de Manaíra, em João Pessoa.

O circuito de segurança de prédios do local, flagraram toda a ação e ela ainda foi socorrida para o hospital de Trauma da capital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O acusado do crime acabou sendo preso pela Polícia, no dia seguinte. Ele estava com roupas manchadas de sangue e uma faca, que possivelmente foi usada no crime.

O homem foi identificado como Ronaldo Silva dos Santos, ex-companheiro da vítima, e segundo a polícia, a motivação do assassinato teria sido ciúmes.

Eles estavam morando juntos há seis meses em um apartamento localizado na mesma rua.

*Com informações da TVCB